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«Иди в спальню, снимай штаны». Алексей Ягудин получил записки от супруги

«Иди в спальню, снимай штаны». Алексей Ягудин получил записки от супруги
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил смешное видео, как муж попадается на невинный розыгрыш жены.

Алексей последовательно видит на полу перед собой записки «Иди в спальню», «Снимай штаны» и выполняет указанные действия. Следующая записка сообщает: «Я под одеялом». Но, когда Алексей открывает одеяло, вместо любимой супруги видит там пылесос и последнюю записку: «Сначала пропылесось».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Алексей женат на олимпийской чемпионке Игр-2006 в парном катании, двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной. Пара воспитывает двух дочерей – десятилетнюю Елизавету и четырёхлетнюю Мишель.

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