Косторная и Щербакова заселились на базу в Новогорске и сдали анализы на коронавирус

Российские фигуристки, чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова, прибыли на базу в Новогорск, где после карантина возобновляются тренировки спортсменов сборной России, и уже сдали тесты на коронавирусную инфекцию.
«Всем привет! Мы уже заселились в Новогорск, ждём результатов тестов, скоро сможем приступить к тренировкам. Наконец-то этот долгий карантин закончился», — говорит Косторная в сюжете Первого канала.
«В качестве мер предосторожности все спортсмены в номерах живут по одному», — рассказывает Щербакова.
На девушках надеты медицинские маски. В столовой они тоже будут сидеть за отдельными столиками. Когда фигуристки начнут тренироваться, одновременно на катке смогут находиться не более восьми человек.
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