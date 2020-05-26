Александра Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Напомним, вчера, 25 мая, стало известно, что Трусову внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что она первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип. Это произошло в финале Гран-при в Турине, который состоялся 7 декабря 2019 года.

«Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в книгу», — приводит слова спортсменки «РБК-Спорт».

Трусова добавила, что намерена разучить четверной риттбергер, чтобы затем исполнить и его.

«Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях», — сказала она.

Напомним, в новом сезоне Трусова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

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