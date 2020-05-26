Cын Евгения Плющенко сел на шпагат. Видео

В интернете появилось видео, в котором показано, как сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сел на шпагат. В подписи к видео сообщается, что ролик был снят два года назад, когда Александру было пять лет.

«Ровно два года назад делал уже в академии», — отмечается в подписи к видео в «инстаграме» Александра Плющенко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее российский журналист Александр Невзоров прокомментировал намерение Евгения Плющенко и его супруги музыкального продюсера Яны Рудковской сделать чемпиона из своего семилетнего сына Александра. По словам журналиста, эти намерения могут возыметь и негативные последствия.