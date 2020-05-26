Соловьёв: возможно, Плющенко даст Трусовой новый толчок в развитии

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв прокомментировал переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«У Саши Трусовой большой потенциал, вполне возможно, что Женя и его команда дадут ей новый толчок, благодаря которому она будет развиваться еще лучше. В каких-то постановках программы, идеях, эмоциях. Зная Женю, зная то, через что он прошёл, те медали, которые он завоевал, могу сказать, что он знает свое дело. Сейчас он особенно заинтересован в развитии своей школы, в продвижении своих спортсменов, и это может дать очень хороший толчок.
Я могу сказать по себе. Когда мы с партнёршей приняли решение перейти к Саше Жулину, мы сделали огромный скачок вперёд. Не из-за того, что тренеры, от которых мы ушли, были плохие. Мы в прекрасных отношениях со своими предыдущими тренерами, я им безумно благодарен. Просто мы сменили направление, убрали какой-то „стоп“, и благодаря Саше у нас получилось пробить стену», — приводит слова Соловьёва «Р-Спорт» со ссылкой на его эфир в «Инстаграме».
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