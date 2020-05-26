«Жизнь одна, рамки ни к чему». Ковтун поблагодарил болельщиков за поддержку его клипа

Российский фигурист Максим Ковтун, выступавший в мужском одиночном катании, поблагодарил подписчиков за поддержку его дебютного клипа.

«Друзья, ещё раз хотел поблагодарить вас за поддержку. Это очень мотивирует работать, искать новое вдохновение и развиваться в разных направлениях! Жизнь одна, рамки ни к чему», — написал Ковтун.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Максима Ковтуна.

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2017), на первенстве Старого Света (2016) выиграл бронзу. Двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019). Максим Ковтун завершил карьеру в апреле 2019 года.

Во время перерыва в карьере Максим под псевдонимом Мэнни занимался музыкой в стиле рэп, а в 2017 году выпустил альбом по названием «Е.1», состоящий из шести композиций.