Синицина рассказала, как ей удалось справиться со сложностями в карьере в 2017 году

Российская фигуристка Виктория Синицина рассказала историю из собственной карьеры. Чемпионка Европы вспомнила, как несколько лет назад у неё ничего не получалось.
«Хочу с вами поделиться небольшой историей в моей карьере! Я всегда стремлюсь к лучшему и чему-то большому, как и любой спортсмен.
В один период времени у меня ничего не складывалась и не получалось, соревнования проходили на срыве и без уверенности в себе, голова была забита ненужными мыслями. После незаконченного Чемпионата России в 2017 году мы договорились с Никитой и тренерским составом всё забыть, расслабиться и получать именно удовольствие от работы.
В тот момент в моей голове что-то перещёлкнуло. Тогда я почувствовала огромную поддержку от тренеров и, естественно, от моего любимого партнёра. Я приняла всё и стала ощущать возможность двигаться вперёд, несмотря ни на что!
Доверяйте своей команде, идите к своей цели и преодолевайте все сложности на своём пути! Я желаю каждому находить в себе силы и работать над собой. Никогда и ничего не достаётся без труда!» — написала Синицина в своём «инстаграме».
Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.
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