Алина Загитова познакомилась с семейством альпак. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила в «Инстаграм» фотографии, на которых можно посмотреть, как она посетила зоопарк, в котором содержатся альпаки, животные из семейства верблюдовых.

«Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак. Мама Лилит, папа Патрик и их детёныш Стёпка. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером.

Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, что всё в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека. Классные.

Взяла альпашонка под свою собственную опеку… Милейшее создание», — написала Загитова, прикрепив текст к фотографиям с животными.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.