Рудковская: врач сказал, что Плющенко мог умереть на льду на Олимпиаде в Сочи

Продюсер Яна Рудковская, супруга российского фигуриста Евгения Плющенко, вспомнила о подготовке мужа к личным соревнованиям на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Тогда Плющенко был вынужден сняться с соревнований из-за травмы.

«Я была против индивидуальных соревнований Жени в Сочи. Я знала, что если у него болит, это что-то серьёзное. У меня было очень плохое предчувствие. На последней тренировке перед индивидуальными соревнованиями у него порвалась цепочка и упал крестик. Он очень верующий человек и это был плохой знак.

Он мне сказал: «Я зря поменялся. Нужно было оставаться на своём решении и не идти на уговоры. Есть более здоровые спортсмены.

Он снялся с соревнований, мы идём с ним вместе, у него белое лицо и он говорит: «Яна, я не могу идти». Ему сразу вкололи уколы и мы вылетели в Израиль. Врач сидит перед нами с монитором и спрашивает: «Если бы вы были пятый или шестой в разминке, вы бы пошли на новокаиновую блокаду, которая бы купировала боль?». И Женя ответил, что пошёл бы без сомнений.

После чего врач повернул к нам монитор со снимком и сказал: «Скорее всего, тогда бы вы умерли на льду», — сказала Рудковская в фильме «Исповедь».