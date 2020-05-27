«Афродита...» Аделина Сотникова показала пляжное фото

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную на пляже.

«Доброе утро – это когда на часах 11:00, на календаре лето, а за окном – море...» — подписала она снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Подписчики оценили красоту фигуристки, оставив такие комментарии.

«Афродита… Красота...»

«Обворожительная красавица».

«Прекрасная! Замечательная! Обворожительная!»

«Вот это контент, сразу лайк не глядя».

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.