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Алина Загитова снялась в рекламе косметики. Видео

Алина Загитова снялась в рекламе косметики. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова снялась в рекламе косметики одного из японских производителей. Спортсменка появляется в середине ролика, демонстрируя вращения и прыжки.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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