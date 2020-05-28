Тарасова и Морозов будут работать с Траньковым

Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на базе в подмосковном Новогорске будут работать с тренером Максимом Траньковым. Об этом сообщила заслуженный тренер России Нина Мозер.

25 мая часть фигуристов основного состава сборной России приступили к работе в учебно-тренировочном центре «Новогорск». 1 июня для спортсменов этого вида спорта откроется база в Кисловодске. Начиная с сезона-2019/2020 Тарасова и Морозов тренируются под руководством Марины Зуевой. Что касается Транькова, то он работает со спортсменами на протяжении двух сезонов.

«Тарасова и Морозов будут работать в Новогорске с Траньковым», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».