Тарасова и Морозов будут работать с Траньковым
Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на базе в подмосковном Новогорске будут работать с тренером Максимом Траньковым. Об этом сообщила заслуженный тренер России Нина Мозер.
25 мая часть фигуристов основного состава сборной России приступили к работе в учебно-тренировочном центре «Новогорск». 1 июня для спортсменов этого вида спорта откроется база в Кисловодске. Начиная с сезона-2019/2020 Тарасова и Морозов тренируются под руководством Марины Зуевой. Что касается Транькова, то он работает со спортсменами на протяжении двух сезонов.
«Тарасова и Морозов будут работать в Новогорске с Траньковым», — приводит слова Мозер «Р-Спорт».
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