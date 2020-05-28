Ирина Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила разобраться c «засланными казачками» в российских СМИ, имея в виду тех, у кого есть паспорта иностранных государств.
«Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с «засланными казачками» — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?» — написала Роднина в своём «твиттере».
Один из подписчиков напомнил Родниной в комментариях, что её дочь проживает в США и имеет гражданство этой страны.
«Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама — законопослушна», — ответила она.
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