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Ирина Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ

Ирина Роднина предложила разобраться с «засланными казачками» в российских СМИ
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила разобраться c «засланными казачками» в российских СМИ, имея в виду тех, у кого есть паспорта иностранных государств.

«Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с «засланными казачками» — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?» — написала Роднина в своём «твиттере».

Один из подписчиков напомнил Родниной в комментариях, что её дочь проживает в США и имеет гражданство этой страны.

«Страну разваливала не я, за совершеннолетних детей ответственности не несу, сама — законопослушна», — ответила она.

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