Слуцкая: так и хочется скорее что-то посадить на своей земле. Огород головного мозга!

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей любви к работе в саду.
«Огород головного мозга. Когда есть хоть чуть-чуть свободного места на своей земле, так и хочется что-то скорее посадить. В нынешнем году я основательно подошла к этому вопросу!
Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь кроме тюльпанов у меня будет много-много других цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе.
Конечно, уже на подходе рассада: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим всё в нашу новую теплицу. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
- 28 мая 2020
-
15:39
-
15:25
-
12:47
-
10:00
-
09:22
-
00:30
- 27 мая 2020
-
15:46
-
13:39
-
12:49
-
12:39
-
12:33
-
12:22
-
12:03
-
10:17
-
09:48
-
09:20
- 26 мая 2020
-
23:16
-
22:43
-
22:23
-
21:07
-
16:57
-
14:47
-
12:22
-
11:49
-
11:40
-
09:21
- 25 мая 2020
-
23:17
-
21:08
-
20:35
-
18:29
-
18:19
-
17:49
-
17:43
-
16:45
-
14:38