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Слуцкая: так и хочется скорее что-то посадить на своей земле. Огород головного мозга!

Слуцкая: так и хочется скорее что-то посадить на своей земле. Огород головного мозга!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей любви к работе в саду.

«Огород головного мозга. Когда есть хоть чуть-чуть свободного места на своей земле, так и хочется что-то скорее посадить. В нынешнем году я основательно подошла к этому вопросу!

Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь кроме тюльпанов у меня будет много-много других цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе.

Конечно, уже на подходе рассада: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим всё в нашу новую теплицу. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

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