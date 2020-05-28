Слуцкая: так и хочется скорее что-то посадить на своей земле. Огород головного мозга!

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своей любви к работе в саду.



«Огород головного мозга. Когда есть хоть чуть-чуть свободного места на своей земле, так и хочется что-то скорее посадить. В нынешнем году я основательно подошла к этому вопросу!



Я уже посадила несколько яблонь, абрикос и два куста крыжовника. Впервые посадила цветы! Теперь кроме тюльпанов у меня будет много-много других цветов. Плюс декоративные цветы висят на балконе.



Конечно, уже на подходе рассада: огурцы, помидоры, физалис, флоксы и астры. А на грядку уже высадили укроп, петрушку и другую зелень, редис и капусту. Когда придёт время, посадим всё в нашу новую теплицу. А пока мы потихонечку обрабатываем её, засыпаем земельку», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».