Фигуристка Попова: бег на улице в маске, но торговые центры и ярмарки открываются… Что???

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала, что думает по поводу поэтапного выхода из режима самоизоляции в Москве. Ранее стало известно, что с 1 июня жителям столицы России разрешат выходить на прогулки три раза в неделю и заниматься спортом на улице. Кроме того возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.

«Непонятно, при чём тут коронавирус… Три дня в неделю он будет отступать от определённых районов? Почему три дня? Почему по графику? Почему бег на улице в маске? Но торговые центры и ярмарки открываются… Что???» – написала Попова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.