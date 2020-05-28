Фигуристка Попова: бег на улице в маске, но торговые центры и ярмарки открываются… Что???

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала, что думает по поводу поэтапного выхода из режима самоизоляции в Москве. Ранее стало известно, что с 1 июня жителям столицы России разрешат выходить на прогулки три раза в неделю и заниматься спортом на улице. Кроме того возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг.
«Непонятно, при чём тут коронавирус… Три дня в неделю он будет отступать от определённых районов? Почему три дня? Почему по графику? Почему бег на улице в маске? Но торговые центры и ярмарки открываются… Что???» – написала Попова в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве действует домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
- 28 мая 2020
-
15:39
-
15:25
-
12:47
-
10:00
-
09:22
-
00:30
- 27 мая 2020
-
15:46
-
13:39
-
12:49
-
12:39
-
12:33
-
12:22
-
12:03
-
10:17
-
09:48
-
09:20
- 26 мая 2020
-
23:16
-
22:43
-
22:23
-
21:07
-
16:57
-
14:47
-
12:22
-
11:49
-
11:40
-
09:21
- 25 мая 2020
-
23:17
-
21:08
-
20:35
-
18:29
-
18:19
-
17:49
-
17:43
-
16:45
-
14:38