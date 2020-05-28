Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бывший фигурист Питкеев: Тутберидзе — не закрытый человек. Но лишнего она не скажет

Бывший фигурист Питкеев: Тутберидзе — не закрытый человек. Но лишнего она не скажет
Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию сезона-2014/2015 Адьян Питкеев сказал, что не считает своего бывшего тренера Этери Тутберидзе закрытым человеком. Фигурист тренировался под руководством Тутберидзе до 2016 года, затем перешёл в ЦСКА к Елене Буяновой, а в 2017 году завершил спортивную карьеру из-за травмы спины.

«Я бы не сказал, что она прямо закрытый человек. Но лишнего она не скажет. Максимально ёмкая похвала и максимально ёмкая критика.

Гиперэмоционального ничего не было. Бывало, мне говорили, что я хорошо откатал. Но, честно говоря, я этого уже не помню, потому что после старта, да и до старта, из того, что мне говорят, я ничего не понимаю. Если говорить о ситуации до старта, то давно все поняли, что со мной лучше не общаться, потому что так будет лучше», — рассказал Питкеев в прямом эфире в «инстаграме» Лины Фёдоровой.

Финская журналистка: у Тутберидзе есть болевые точки, которые превратились в глубокую рану
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020