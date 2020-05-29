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«Пришло время добавить ярких красок». Сотскова опубликовала фото в красных туфлях

«Пришло время добавить ярких красок». Сотскова опубликовала фото в красных туфлях
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка выложила два фото.

«Пришло время добавить ярких красок», — подписала запись Сотскова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» российской фигуристки.

Сотскова — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/2014, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/2018.

Минувший сезон в фигурном катании из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.

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