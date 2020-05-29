«Раз уж предыдущее вызвало много дискуссий». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан в парке, спортсменка и артист нежно обнимают друг друга.

«Раз уж предыдущее фото вызвало так много дискуссий, выложу ещё одно», — подписала Ильиных фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Вокруг вас даже воздух пропитан счастьем и теплом».

«Какие же вы красивые! Леночка сама нежность, а у Сергея один взгляд дорогого стоит. Счастья и любви вам!»

«Дорогая Елена, Вы нежны и очаровательны, а здесь ещё и в облаке энергетики Сергея. Какие могут быть дискуссии под таким взглядом!»

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.