Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Раз уж предыдущее вызвало много дискуссий». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным

«Раз уж предыдущее вызвало много дискуссий». Елена Ильиных показала фото с возлюбленным
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным. Снимок сделан в парке, спортсменка и артист нежно обнимают друг друга.

«Раз уж предыдущее фото вызвало так много дискуссий, выложу ещё одно», — подписала Ильиных фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Вокруг вас даже воздух пропитан счастьем и теплом».
«Какие же вы красивые! Леночка сама нежность, а у Сергея один взгляд дорогого стоит. Счастья и любви вам!»
«Дорогая Елена, Вы нежны и очаровательны, а здесь ещё и в облаке энергетики Сергея. Какие могут быть дискуссии под таким взглядом!»

Несколько месяцев назад у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно Ильиных сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

«Абсолютно не понравилось». Подписчики раскритиковали Елену Ильиных за фото
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020