Траньков рассказал о трудностях работы комментатором вместе с Тарасовой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с Татьяной Волосожар, рассказал, насколько сложно ему комментировать фигурное катание вместе со знаменитым тренером Татьяной Тарасовой.

«Сложно и мне, и другим, потому что Татьяна Анатольевна — это Татьяна Анатольевна. Но она меня вырастила как комментатора, и благодаря ей я попал в эту профессию. Очень её уважаю и люблю, и она это знает. В последнее время мы редко вместе работаем: я сконцентрирован на парном катании и одиночном мужском, а она занимается больше танцами на льду и женским одиночным катанием. И только чемпионат России вместе комментируем. На международные старты нас делят, потому что очень сложно двух людей, которые много говорят и много знают, соединить в очень короткое время», — приводит слова Транькова «Город Пермь 59.ru».