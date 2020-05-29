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Роднина рассказала об атаке фанатов после поста о Загитовой и Медведевой

Роднина рассказала об атаке фанатов после поста о Загитовой и Медведевой
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина вспомнила о реакции хейтеров на её пост об Алине Загитовой и Евгении Медведевой после олимпийских соревнований 2018 года.

«Вокруг настоящий фанатизм. Не надо превращаться из фанатов в фанатиков, мы загоняем спортсменок. Если вы их любите, уважаете, относитесь к ним бережнее. Я уже устала от того, что у нас пишут. Поразилась больше всего после Олимпиады в Пхёнчхане. Выложила в «Инстаграм» фото обнимающихся Загитовой и Медведевой. Написала: «Золотые наши девочки. Поздравляю Алину, но моё сердце с Женей».

Ёшкин нос! Уже через несколько минут в комментариях началась борьба нанайских мальчиков. Наши замечательные болельщики начали объяснять мне про недокруты, сложность… Никогда бы себе не позволила даже в споре с Жуком такие фразы. У наших диванных болельщиков есть свои чаты, где культивируется такая нетерпимость. Откуда такая агрессия, если моё мнение не совпадает с вашим? А где же наши основные конституционные права — на свободу слова, на мнение?» — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

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