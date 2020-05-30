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«Магия обаяния». Подписчики оценили новое селфи Софьи Самодуровой

«Магия обаяния». Подписчики оценили новое селфи Софьи Самодуровой
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка сделала селфи, которое по достоинству оценили подписчики.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Пользователи так отреагировали на фото спортсменки.

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Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.

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