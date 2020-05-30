«Магия обаяния». Подписчики оценили новое селфи Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка сделала селфи, которое по достоинству оценили подписчики.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Пользователи так отреагировали на фото спортсменки.

«Так готично выглядишь! И какая-то новая загадочность в тебе появилась. Магия обаяния»

«Ой, ну какая красавица!»

«С тёмными волосами супер»

«Чёрные брови, карие очи»

«Зефирчик в шоколаде».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.