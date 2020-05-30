«Магия обаяния». Подписчики оценили новое селфи Софьи Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка сделала селфи, которое по достоинству оценили подписчики.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Пользователи так отреагировали на фото спортсменки.
«Так готично выглядишь! И какая-то новая загадочность в тебе появилась. Магия обаяния»
«Ой, ну какая красавица!»
«С тёмными волосами супер»
«Чёрные брови, карие очи»
«Зефирчик в шоколаде».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
Из-за пандемии коронавируса сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира.
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