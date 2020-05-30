Евгений Плющенко показал видео в лейтенантской форме 18-летней давности

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новое видео в «Инстаграме». Спортсмен предстал в лейтенантской форме.
«Младший лейтенант, мальчик молодой! Влез в свою лейтенантскую форму СКА 18-летней давности! Так что я ещё в форме», — подписал видео Плющенко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского фигуриста.
Плющенко завоевал первую медаль на чемпионате мира в 1998 году, став бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь — на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх в Турине в 2006 году он стал чемпионом в одиночном катании и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.
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