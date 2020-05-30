Боброва: вы себе не представляете, какую «закулисную» тренеры проводят на соревнованиях

Российская фигуристка Екатерина Боброва ответила в «Инстаграме» на вопросы подписчиков. Спортсменка рассказала об Олимпийских играх, которые ей больше всего запомнились. Также она призналась, что не планирует становиться тренером.
«Каждая Олимпиада была особенной. И каждая не похожа на другую. На каждой Олимпиаде я была другим человеком. Каждая оставила отпечаток в моей жизни и душе. Как положительный, так и негативный. Но я счастлива, что мы смогли пройти три Олимпиады.
Представляю ли себя тренером в будущем? Мне нравится подсказывать, точечно помогать, работать с программами. Но как постоянный тренер быть не смогу. Что такое тренер? Это быть 24/7 на льду. Думать только об учениках, которые не всегда выигрывают, но и проигрывают, а порой и уходят. Это всё очень тяжело. И вы себе не представляете, какую «закулисную» работу они проводят на соревнованиях. Я бы так не смогла», — написала Боброва.
Екатерина Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях, серебряные призёры Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.
Боброва вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата, 16 июля 2016 года спортсмены сыграли свадьбу. В апреле прошлого года у пары родился сын Александр.
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