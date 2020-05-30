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Чемпион мира среди юниоров Колесник рассказал о различиях в жизни в США и на Украине

Чемпион мира среди юниоров Колесник рассказал о различиях в жизни в США и на Украине
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпион мира среди юниоров в танцах на льду Вадим Колесник, уехавший тренироваться из Украины в США, рассказал о разнице жизни в двух странах.

«Отличия? Во-первых, пейзаж. Во-вторых, здесь без машины никуда. Почти нет людей, которые просто ходят по улице. Внутри моего жилого комплекса люди ходят, а как только выезжаешь на обычную улицу, никого нет. Даже при обычных обстоятельствах можно ехать хоть двадцать минут и не встретить ни одного человека.

Сначала это было огромной проблемой. Не знал, как делать покупки. Сейчас купил машину, собираюсь сдавать на права, когда карантин закончится. Если бы не он, сдал бы уже сейчас и мог ездить. Но надо подождать. Машина пока просто стоит, пылится», — цитирует Колесника Sport24.

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