«Это будет реально жёстко». Туктамышева — о возобновлении тренировок
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от возобновления тренировок. Из-за пандемии коронавируса спортсмены были вынуждены отказаться от полноценных тренировок в апреле и мае.
«Пока мы занимаемся дома ОФП, какую-то подготовку имеем, но, в любом случае, когда выйдем на лёд, у нас будут сложности с вестибулярным аппаратом. Такого большого перерыва в подготовке никогда не было. Это будет реально жёстко», — приводит слова Туктамышевой РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир спортсменки в «Инстаграме».
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы (2013).
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Так, организаторы не смогли провести чемпионат мира.
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