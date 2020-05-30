Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Это будет реально жёстко». Туктамышева — о возобновлении тренировок

«Это будет реально жёстко». Туктамышева — о возобновлении тренировок
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от возобновления тренировок. Из-за пандемии коронавируса спортсмены были вынуждены отказаться от полноценных тренировок в апреле и мае.

«Пока мы занимаемся дома ОФП, какую-то подготовку имеем, но, в любом случае, когда выйдем на лёд, у нас будут сложности с вестибулярным аппаратом. Такого большого перерыва в подготовке никогда не было. Это будет реально жёстко», — приводит слова Туктамышевой РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир спортсменки в «Инстаграме».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы (2013).

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Так, организаторы не смогли провести чемпионат мира.

«Бойтесь своих желаний». Туктамышева рассказала, как у неё появилась собака
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020