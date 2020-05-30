«Надо работать, а не бухать». Евгений Плющенко похвастался новой машиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой машиной.
Разгон до 100 км/ч за 2,8 сек. Пиковая мощность 761 л. с. Запас хода в смешанном цикле — 388–412 км. Porsche Taycan Turbo S — электризующая динамика!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
«Это шедевр! На карантине получил машину. Очень красивая! Машина электрическая. 25 минут от сети 500 км может проехать, 2,6 до сотни, больше 700 лошадиных сил. Какая красота! Поздравьте. Поздравьте меня с такой красоткой. Какие линии! Просто шедевр! Работает просто бесшумно.
Вот так вот, друзья! Занимайтесь спортом, трудитесь, выигрывайте соревнования, будьте чемпионами. А может, и на другом поприще. Просто надо работать, трудиться, не бездельничать, не лежать на диване, не бухать, как это делают некоторые диванные критики. Всегда следить за собой и заниматься спортом — и всё у вас будет», — говорит Плющенко в видеоролике.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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