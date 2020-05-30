Навка и Песков посадили дерево в рамках фестиваля «Черешневый лес»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, и дочерью Надеждой посадила черешню к 20-летию фестиваля «Черешневый лес».

Супруги переболели коронавирусом и недавно были выписаны из больницы.

«Вот приехали домой, соскучились по своим. А тут нас ждал сюрприз! Большая и дружная семья единомышленников, в условиях самоизоляции изменив немного традицию фестиваля и посадки черешневого леса, прислала саженец черешни прямо к нам домой! И теперь у нас в саду будет расти и цвести дерево из «Черешневого леса»! Уникальный проект, объединяющий искусство, культуру и экологию! За 20 лет «Черешневый лес» высадил более 8228 саженцев, а в этом году к ним добавится ещё пара сотен! С юбилеем, несмотря ни на какие вирусы, искусство будет жить!

P. S. Мой муж ждёт не дождётся открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».