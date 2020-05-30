Ковтун: нельзя судить работу Тутберидзе ни в коем случае

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун, который год назад завершил карьеру, рассказал, в какой тренерской команде он хотел бы пройти стажировку.

« Поскольку в ЦСКА я уже видел всю работу изнутри, то, если бы я хотел что-то новое узнать… Разрываюсь сейчас между Брайаном Орсером и Этери Тутберидзе. У обоих тренеров очень сильные стороны, и хотелось бы освоить их внутренние секреты, увидеть схему работы… Наверное, всё-таки на работу Тутберидзе я бы хотел посмотреть больше всего в мире.

У Орсера больше свободы в действиях спортсмена, у Тутберидзе — больше чёткости и дисциплины. И её схема прекрасно работает — лучше всех в мире. Нельзя судить её работу ни в коем случае», — приводит слова Ковтуна «Газета.Ru».