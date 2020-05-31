«Невероятная». Подписчики оценили фото Аделины Сотниковой на подоконнике

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, фигуристка Аделина Сотникова, на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в нежно-голубом вечернем платье с большим разрезом. Спортсменка сидит на подоконнике, в проёме открытого окна, показывая ноги в серых лабутенах со стразами на шпильке.

Фотографию можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «инстаграме».

Подписчики высоко оценили яркий образ фигуристки.

limoncello_official Принцесса

krugovykhaleksandr Ангелочек

ruslan2_1999 Очень элегантно смотрится и красиво

annazotova1990 Невероятная

jack.zhang.545849 Потрясающее фото

В 2020 году после сложной операции на позвоночнике Сотникова приняла решение о завершении карьеры, но намерена продолжить выступления в шоу.