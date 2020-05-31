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Евгения Медведева нарисовала портрет Кендалл Дженнер

Евгения Медведева нарисовала портрет Кендалл Дженнер
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева похвасталась рисунком. Первым опубликованным произведением её авторства стал портрет американской модели Кендалл Дженнер. Соответствующее фото Медведева выложила на своей странице в "Инстаграме".

«Заслуживает быть здесь. Попробовала нарисовать», — подписала фото Медведева.

Ранее, по окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто, Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Шоу отменили из-за пандемии коронавируса, но спортсменка решила пока не возвращаться в Канаду.

Японцы подвергли Медведеву критике после публикации видео, на котором она танцует в парке. Многие пользователи посчитали, что россиянка нарушила правила карантина. Они потребовали, чтобы фигуристка покинула страну.

Позже стало известно, что поклонники Медведевой создали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить травлю спортсменки.

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