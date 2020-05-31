Евгений Плющенко повёз фигуристов академии на сбор в Кисловодск в автодоме

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с младшей группой фигуристов своей академии отправился на сбор на федеральную базу в Кисловодск в автодоме.
«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме. С моей младшей группой спортсменов! Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо! За рулём помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
«Мы едем на машине, на автодоме в Кисловодск на сборы. У нас пит-стоп, надо пообедать. У нас здесь два спортсмена – это первая группа. Вторая и третья группы тоже на машинах. Наш тренер Дмитрий Михайлов, готовность боевая. Кухоньку разложили – диетическое питание: гречка с курочкой, салатик, сырочек обязательно. Супчик – куриный бульончик с перепелиными яичками. Покушаем – и продолжаем движуху. Там у нас кроватка, здесь микроволновочка, холодильничек, покажу наши запасы», — говорит Плющенко в ролике.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 31 мая 2020
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03
-
00:15
- 30 мая 2020
-
23:30
-
21:41
-
20:31
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
-
11:58
-
11:30
-
10:37
-
10:27
-
00:37
- 29 мая 2020
-
23:37
-
23:07
-
20:15
-
19:47
-
18:37
-
16:14
-
15:26
-
13:18
-
12:20
-
11:49
-
09:53
- 28 мая 2020
-
17:23
-
16:45
-
15:39
-
15:25
-
12:47