Евгений Плющенко повёз фигуристов академии на сбор в Кисловодск в автодоме

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с младшей группой фигуристов своей академии отправился на сбор на федеральную базу в Кисловодск в автодоме.

«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме. С моей младшей группой спортсменов! Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо! За рулём помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

«Мы едем на машине, на автодоме в Кисловодск на сборы. У нас пит-стоп, надо пообедать. У нас здесь два спортсмена – это первая группа. Вторая и третья группы тоже на машинах. Наш тренер Дмитрий Михайлов, готовность боевая. Кухоньку разложили – диетическое питание: гречка с курочкой, салатик, сырочек обязательно. Супчик – куриный бульончик с перепелиными яичками. Покушаем – и продолжаем движуху. Там у нас кроватка, здесь микроволновочка, холодильничек, покажу наши запасы», — говорит Плющенко в ролике.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».