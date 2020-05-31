Ирина Слуцкая рассказала о своём первом эфире на телевидении

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как работала ведущей спортивных новостей на телевидении.
«Каково работать ведущей в прямом эфире⁉ Целых пять лет, с 2011-го по 2016-й, я вела новости спорта на федеральном канале. Работа в прямом эфире была для меня в новинку. Но я училась и совершенствовалась!
Я долго готовилась и очень волновалась перед началом. На этом фото как раз мой первый прямой эфир. Я сильно нервничала и всё время крутила ручку в руках. Хотя волноваться вроде бы не стоит — рядом с тобой основной ведущий, а ты соведущий. Но, по сути, ты лицо большой команды, создающей программу.
Ты не только читаешь новости по суфлёру — который, кстати, может остановиться, что у меня не единожды случалось, — и надо быстро сориентироваться в записях, найти и продолжить. Ты слышишь редактора, который говорит, что ты в кадре и на какую камеру работать. Нужно успевать краем глаза следить, чтобы текст совпадал с картинкой, которая идёт. Прямой эфир – это всегда волнение, ведь никогда не знаешь, что может произойти», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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