Бойкова и Козловский поставили произвольную программу на сезон-2020/2021 до самоизоляции

Тренер Артур Минчук рассказал, что его подопечные, чемпионы Европы и России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, успели поставить произвольную программу на сезон-2020/2021 ещё до отменённого из-за пандемии коронавируса чемпионата мира. Постановщиком стал известный советский фигурист Игорь Бобрин.

«Произвольную мы поставили ещё до чемпионата мира с Игорем Бобриным. Смогли выиграть очень ценное время между чемпионатами Европы и мира. Конечно, на тот момент мы ещё не знали, что чемпионат мира отменят. Просто решили, что за то время мы сможем поставить показательный номер, начало короткой программы и основу произвольной.

Идея короткой очень интересная, но пока она не доведена до того вида, который задуман. Хотели пригласить Александра Жулина после чемпионата мира, но из-за пандемии остались с набросками программы. Как разрешат тренироваться, может, он к нам приедет, может, мы к нему.

Саша и Дима хотят работать, но пока вынужденно отдыхают и тренируются на даче периодически. Но это всё такой заочный тренировочный процесс. Саша участвовала в турнире по берпи ещё. Полноценной тренерской работы у нас нет. Онлайн, скайп, записанное видео… Ну что толком можно определить по записи?» — приводит слова Минчука РИА «Новости».