Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Когда тебе впервые доверили поставить программу». Туктамышева станцевала в TikTok

«Когда тебе впервые доверили поставить программу». Туктамышева станцевала в TikTok
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в TikTok опубликовала видео, на котором она танцует под композицию 6IX9INE – Gummo.

«Когда тебе впервые доверили поставить программу», — подписала видео Туктамышева.

Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в TikTok.

Туктамышева ждёт возобновления тренировок в Санкт-Петербурге, где тренируется в группе Алексея Мишина. Произвольную программу на новый сезон Елизавета поставила в «Инстаграме» с помощью своих поклонников, устроив реалити-шоу в режиме онлайн. Хореографом программы Туктамышевой на японскую тему стал Юрий Смекалов. Музыку, раскрывающую два противоположных образа, написал композитор Бхима Юнусов.

Туктамышева представила тизер произвольной программы
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020