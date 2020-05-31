«Когда тебе впервые доверили поставить программу». Туктамышева станцевала в TikTok
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в TikTok опубликовала видео, на котором она танцует под композицию 6IX9INE – Gummo.
«Когда тебе впервые доверили поставить программу», — подписала видео Туктамышева.
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в TikTok.
Туктамышева ждёт возобновления тренировок в Санкт-Петербурге, где тренируется в группе Алексея Мишина. Произвольную программу на новый сезон Елизавета поставила в «Инстаграме» с помощью своих поклонников, устроив реалити-шоу в режиме онлайн. Хореографом программы Туктамышевой на японскую тему стал Юрий Смекалов. Музыку, раскрывающую два противоположных образа, написал композитор Бхима Юнусов.
Туктамышева представила тизер произвольной программы
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