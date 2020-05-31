Алёна Савченко: нужно второе олимпийское золото. Для баланса

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в парном катании Алёна Савченко, недавно ставшая мамой, рассказала, с какой целью может вернуться в спорт.

«Сейчас мы не можем ничего планировать из-за коронавируса. Надеемся, что когда-нибудь сможем вернуться к тренировкам, а потом посмотрим, как будут развиваться события.

С какой целью вернуться? По крайней мере медаль! И понятно, на каких соревнованиях. У меня ещё нет олимпийского серебра. Или ещё лучше скажу так: у меня есть две бронзы и золото, и теперь нужно второе золото. Для баланса», – приводит слова Савченко Merkur.de.

Савченко — олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира 2018 года в паре с Бруно Массо. С 2004 по 2014 год выступала в паре с Робином Шолковы. Они двукратные бронзовые призёры Олимпиады-2010 и Олимпиады-2014, пятикратные чемпионы мира