Алёна Савченко: нужно второе олимпийское золото. Для баланса

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в парном катании Алёна Савченко, недавно ставшая мамой, рассказала, с какой целью может вернуться в спорт.
«Сейчас мы не можем ничего планировать из-за коронавируса. Надеемся, что когда-нибудь сможем вернуться к тренировкам, а потом посмотрим, как будут развиваться события.
С какой целью вернуться? По крайней мере медаль! И понятно, на каких соревнованиях. У меня ещё нет олимпийского серебра. Или ещё лучше скажу так: у меня есть две бронзы и золото, и теперь нужно второе золото. Для баланса», – приводит слова Савченко Merkur.de.
Савченко — олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира 2018 года в паре с Бруно Массо. С 2004 по 2014 год выступала в паре с Робином Шолковы. Они двукратные бронзовые призёры Олимпиады-2010 и Олимпиады-2014, пятикратные чемпионы мира
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23
-
17:44
-
16:24
-
15:00
-
01:03
-
00:15
- 30 мая 2020
-
23:30
-
21:41
-
20:31
-
17:54
-
16:54
-
15:59
-
14:30
-
13:21
-
12:42
-
11:58
-
11:30
-
10:37
-
10:27
-
00:37
- 29 мая 2020
-
23:37
-
23:07
-
20:15
-
19:47
-
18:37
-
16:14
-
15:26
-
13:18
-
12:20
-
11:49
-
09:53