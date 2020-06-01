Медведева обошла Загитову по просмотрам в «Википедии»

Пользователи Reddit определили, какие фигуристы пользуются наибольшей популярностью, если исходить из просмотров страниц в «Википедии» начиная с 1 июля 2015 года. На первом месте оказался двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, чью страницу просмотрели более 12 млн раз. Второе место заняла серебряная медалистка ОИ-2018 россиянка Евгения Медведева, у которой более 6 млн просмотров, а замкнула тройку олимпийская чемпионка Алина Загитова (более 5 млн просмотров).
На пятом месте расположилась олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая. Другие представители России заняли следующие строчки: Аделина Сотникова — 14-ю, Елизавета Туктамышева — 22-ю, Александра Трусова — 26-ю, Елена Радионова — 29-ю, Алёна Косторная — 36-ю, Анна Щербакова — 40-ю, Анна Погорилая — 41-ю, Мария Сотскова — 46-ю, Михаил Коляда — 48-ю.
Также посмотрите видео, как 11-летняя ученица Евгения Плющенко прыгнула два четверных прыжка на асфальте.
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