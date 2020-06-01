Источник: Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск» завтра, 2 июня, для возобновления тренировок вместе с другими фигуристками сборной России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник.

25 мая база олимпийской сборной страны в Новогорске возобновила работу. В центре работают все фигуристы группы Этери Тутберидзе, входящие в составы основной и юниорской сборных России.

Напомним, ранее 18-летняя Загитова объявила о приостановке карьеры. Она — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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