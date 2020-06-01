Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на карантин
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на обязательный двухнедельный карантин. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Напомним, граждане, прибывшие из-за границы, с целью минимизации риска распространения коронавируса обязаны пройти двухнедельный карантин.
«Она вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведёт на карантине ближайшее время», — приводит слова Когана «Р-Спорт».
С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где живёт её дочь Диана Дэвис.
Напомним, ранее стало известно, что завтра, 2 июня, олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск».
Источник: Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня
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