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Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на карантин

Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на карантин
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернулась в Россию из США и отправилась на обязательный двухнедельный карантин. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Напомним, граждане, прибывшие из-за границы, с целью минимизации риска распространения коронавируса обязаны пройти двухнедельный карантин.

«Она вернулась из США в Россию. Она прилетела и проведёт на карантине ближайшее время», — приводит слова Когана «Р-Спорт».

С марта Тутберидзе находилась в Детройте, где живёт её дочь Диана Дэвис.

Напомним, ранее стало известно, что завтра, 2 июня, олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прибудет в подмосковный учебно-тренировочный центр «Новогорск».

Источник: Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня
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