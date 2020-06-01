Трусова будет тренироваться с Плющенко, хотя её переход не оформили

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал, что переход российской фигуристки Александры Трусовой в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко до сих пор не оформили. Напомним, ранее 15-летняя Трусова занималась под руководством Этери Тутберидзе.

«Переход ещё не оформлен, потому что переход сначала должна рассмотреть Московская федерация. Всё будет сделано, когда будут оформлены все документы. Трусова будет готовиться с Плющенко, поедет в Кисловодск тренироваться. Тот факт, что переход не оформлен на бумаге, никак не помешает её тренировкам», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.