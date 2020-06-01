Китайский сайт изучил, как одевается Алина Загитова

Китайский сайт tuodongzhe.com изучил, как одевается одна из самых красивых фигуристок в мире Алина Загитова.

«Красота эффектной олимпийской чемпионки Алины Загитовой находится в гармонии со спортивным талантом. На льду во время соревнований Загитова рисует нам незабываемую яркую картину. Её прокаты, например произвольный номер «Клеопатра» прошлого сезона, навсегда останутся в памяти любителей фигурного катания по всему миру.

В официальных встречах и на телевидении Загитова предстает очень стильной и изящной девушкой с хорошим вкусом в одежде и без чрезмерной заносчивости. В обычной жизни Алина предпочитает спортивный стиль и приветствует фанатов открытой, расслабленной улыбкой. Она легко располагает к себе людей. Даже праздничные наряды выдержаны в спортивном стиле. Зато на отдыхе Алина по многочисленным просьбам фанатов может устроить фотосессию на пляже в стильном купальнике". Так перевёл исследование китайских журналистов inoprosport.ru

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».