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Гордеева — о возвращении Загитовой: победить в схватке с собой особенно приятно

Гордеева — о возвращении Загитовой: победить в схватке с собой особенно приятно
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Екатерина Гордеева, выступавшая в парном катании с Сергеем Гриньковым, выразила мнение, что попытка Алины Загитовой вернуться в сборную России и составить конкуренцию более молодым фигуристкам может оказаться вполне удачной.

«Она может это попробовать, и не сомневаюсь, что будет выступать на высоком уровне. Правда, хочу заметить, что четверные прыжки надо осваивать в более молодом возрасте, а Загитовой уже 18 лет. Хотя у всех перед глазами стоит пример Елизаветы Туктамышевой, разучившей четверной тулуп, когда ей было уже за двадцать. Итальянка Каролина Костнер на равных соревновалась с теми, кто прыгал четверные и каскады из тройных, и выглядела очень прилично. Главное, какие цели будет ставить Алина перед собой. В какой-то момент ты начинаешь бороться только с собой и победить в этой схватке особенно приятно», — приводит слова Гордеевой «Команда России».

Источник: Алина Загитова присоединится к сборной России 2 июня
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