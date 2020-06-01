Гордеева — о возвращении Загитовой: победить в схватке с собой особенно приятно

Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Екатерина Гордеева, выступавшая в парном катании с Сергеем Гриньковым, выразила мнение, что попытка Алины Загитовой вернуться в сборную России и составить конкуренцию более молодым фигуристкам может оказаться вполне удачной.

«Она может это попробовать, и не сомневаюсь, что будет выступать на высоком уровне. Правда, хочу заметить, что четверные прыжки надо осваивать в более молодом возрасте, а Загитовой уже 18 лет. Хотя у всех перед глазами стоит пример Елизаветы Туктамышевой, разучившей четверной тулуп, когда ей было уже за двадцать. Итальянка Каролина Костнер на равных соревновалась с теми, кто прыгал четверные и каскады из тройных, и выглядела очень прилично. Главное, какие цели будет ставить Алина перед собой. В какой-то момент ты начинаешь бороться только с собой и победить в этой схватке особенно приятно», — приводит слова Гордеевой «Команда России».