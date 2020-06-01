Саханович рассказала о панической атаке после ухода от Плющенко

Двукратный призёр чемпионатов мира среди юниоров Серафима Саханович рассказала о работе в академии Евгения Плющенко и о сложностях, с которыми столкнулась после ухода из его школы.
«У Евгения Викторовича я очень много каталась, нигде столько ледовых тренировок не было у меня, как у него в академии. С утра по два-три раза короткую с произвольной катали и вечером могли ещё по три раза откатать. Причём две программы подряд, без паузы катали», — приводит слова Саханович «Спорт Бизнес Online».
Саханович ушла от Плющенко после того, как из академии уволили работавших с ней тренеров Юлию и Алексея Василевских. Одновременно с этим в семье фигуристки возникли финансовые трудности. Плющенко же, объясняя её уход, обвинил Серафиму в лени и симуляции травмы, а также в том, что «она повернулась к нему задом».
«Выставлено всё так, будто я без причин повернулась к нему задом и ушла. Но просто так отношения не портятся. Это была обида, потому что моих тренеров при странных обстоятельствах уволили. И даже никто ничего не сказал, их просто выгнали. Не было объяснений, непонятно было, что будет дальше.
Из комнаты, которую я снимала, меня выселяли, а другие нормальные варианты в районе катка за те же деньги я найти не могла. Рассказала об этом Евгению Викторовичу, на что он ответил: «Ваши проблемы, снимайте другую квартиру». Но у нас не было денег, мне негде было жить.
Вышло его интервью, я была очень расстроена. Плакала. Тренер меня успокаивала, мама, но я не хотела никого слушать. Выхожу на лёд, начинается раскатка, а я просто не могу дышать. Наверное, это была паническая атака. Плачу, задыхаюсь, меня увезли в больницу. У меня зажался дыхательный нерв в шейном отделе позвоночника. Около двух недель я восстанавливалась», — сказала Саханович.
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