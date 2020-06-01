Гордеева: Плющенко способен многое дать Трусовой в её дальнейшей карьере

Двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Екатерина Гордеева, выступавшая в парном катании с Сергеем Гриньковым, прокомментировала недавний уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.

«В мире фигурного катания, да и в любом другом виде спорта, такое случается часто. Когда спортсмен уходит к другому наставнику, все реагируют по-разному. Кто-то относится к такому поступку с пониманием, а кто-то демонстрирует болезненную реакцию. Вспомните, как в 1998 году Алексей Ягудин ушёл от Алексея Николаевича Мишина к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Я не думаю, что участники того перехода держат зло друг на друга. Просто надо понимать, что в какой-то момент тренер не может в равной степени уделять внимание всем своим воспитанникам, а у Мишина тогда тренировался ещё и Плющенко, и уход к другому специалисту является единственно верным шагом.

У Этери Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато. А Плющенко, по моему глубокому убеждению, очень хороший тренер, способный многое дать Трусовой в её дальнейшей карьере», — приводит слова Гордеевой «Команда России».