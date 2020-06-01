Александра Трусова: на самоизоляции готовилась к ОГЭ, которого не было

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова рассказала, как она провела самоизоляцию после того, как узнала об отмене чемпионата мира – 2020, который должен был стать первым в карьере спортсменки на взрослом уровне.
«Сначала я не могла поверить, что есть что-то, что может отменить соревнования в фигурном катании. Потом я расстроилась, потому что была готова к ним. Но потом подумала, что чемпионат мира проводится каждый год, так что ничего страшного.
Всё время была дома с семьёй на самоизоляции, читала книги, готовилась к ОГЭ, которого не было. Английский учила. Если бы ОГЭ отменили раньше, было бы получше. Потому что я каждый день готовилась, училась. Учителя все говорили, что я точно бы всё сдала. Поступать буду, наверное, в физкультурный институт.
Форму сохранить не удалось. Столько времени без льда, пропадает ощущение.
Диеты у меня нет, просто не ем на ночь всякое неполезное. Много чего не люблю: фастфуд, торты. Мне в этом плане проще. Я иногда ем сладкое, мучное, но не часто. Пельмени — моё любимое», — сказала Трусова в прямом эфире в «Инстаграме».
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