Алина Загитова подтвердила, что присоединится к сборной России в Новогорске 2 июня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подтвердила, что она возобновляет тренировки в составе сборной России и уже 2 июня прибудет в учебно-тренировочный центр в Новогорске, где проходит первый сбор после карантина группы Этери Тутберидзе.
«Уже жду не дождусь, когда выйду на лёд. Тяжело будет вливаться в свой привычный режим, но думаю, что у нас всё получится, если будем заниматься больше и сильнее», — сказала Загитова в эфире НТВ.
«Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал. Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера. Без льда было очень тяжело, но завтра я еду в Новогорск. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада», — отметила Загитова в эфире ТВЦ.
В Новогорске фигуристы группы Тутберидзе тренируются под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Сама Тутберидзе после возвращения из США находится на самоизоляции.
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