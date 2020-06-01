Алина Загитова подтвердила, что присоединится к сборной России в Новогорске 2 июня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подтвердила, что она возобновляет тренировки в составе сборной России и уже 2 июня прибудет в учебно-тренировочный центр в Новогорске, где проходит первый сбор после карантина группы Этери Тутберидзе.

«Уже жду не дождусь, когда выйду на лёд. Тяжело будет вливаться в свой привычный режим, но думаю, что у нас всё получится, если будем заниматься больше и сильнее», — сказала Загитова в эфире НТВ.

«Настроение прекрасное, потому что я в первый раз зашла в зал. Обычные тренировки у меня были, но я занималась в домашних условиях. Поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера. Без льда было очень тяжело, но завтра я еду в Новогорск. Завтра у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада», — отметила Загитова в эфире ТВЦ.

В Новогорске фигуристы группы Тутберидзе тренируются под руководством Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Сама Тутберидзе после возвращения из США находится на самоизоляции.