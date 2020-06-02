Алина Загитова рассказала, как будут проходить тренировки в Новогорске

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, как будут проходить тренировки на сборе национальной команды в Новогорске. По её словам, будет сделано всё, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живём по отдельности, все по одному», — сказала Загитова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее 18-летняя Загитова объявила о приостановке карьеры. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.