Опубликовано фото рекламного постера с Алиной Загитовой

В «Инстаграме» появился рекламный постер, на котором присутствует олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова. Напомним, ранее Загитова снялась в рекламе косметики.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.
Напомним, ранее 18-летняя Загитова объявила о приостановке карьеры. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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