Евгений Плющенко спародировал русские народные танцы на фоне «Порше»

Российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен станцевал под песню Moscow группы Dschinghis Khan. Всё происходило на фоне красного автомобиля «Порше».

«Только на позитиве и только с «Порше», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского фигуриста.

Примечательно, что ранее Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской уже танцевал на фоне двух «Порше». Тогда вместе с ним танец исполнила супруга.

Плющенко завоевал свою первую медаль на чемпионате мира 1998 года, став его бронзовым призёром. В его активе три победы на чемпионатах мира и семь триумфов на чемпионатах Европы. На Олимпийских играх он стал чемпионом в одиночном катании в Турине-2006 и завоевал серебряные медали в аналогичной категории в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в Ванкувере в 2010-м. На домашней Олимпиаде в Сочи Евгений выступал в командных соревнованиях, где сборная России завоевала золото.