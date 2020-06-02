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Елизавета Туктамышева назвала качества, которые ценит в мужчинах

Елизавета Туктамышева назвала качества, которые ценит в мужчинах
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об активности поклонников после того, как стало известно о её расставании с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Сильно ли увеличилась активность подписчиков? Да. Но они и писали даже в то время, когда я находилась в отношениях. Всё равно подписчики отправляли какие-то комплименты и хотели поближе меня узнать. Сейчас, конечно, появилась активность в директе «Инстаграма». Но я это так, просматриваю… Немножечко что-то вижу — и всё. Никак на это не реагирую. Безумного предложения там не было. Я его, собственно, и не ждала.

Какие качества важны в мужчинах? Первым делом я бы хотела сказать о чувстве юмора. Также скромность и, наверное, доброта и искренность», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

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