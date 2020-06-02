Американский фигурист Красножон: впервые вижу такие агрессивные протесты в США

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон прокомментировал ситуацию в США, которая возникла после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб во время задержания полицией. После трагедии во многих американских городах начались акции протеста. К мирным манифестантам присоединились анархисты, которые начали громить магазины и заниматься мародёрством.

«За те семь лет, что я живу в Америке, я видел много протестов. Но такие агрессивные — в первый раз! Сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?

Все люди, которые причастны к избиению невинных людей во время протеста, все воры и все те, кто кидал кирпичи в магазины и занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону», — приводит слова Красножона Sport24.