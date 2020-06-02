Американский фигурист Красножон: впервые вижу такие агрессивные протесты в США

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон прокомментировал ситуацию в США, которая возникла после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб во время задержания полицией. После трагедии во многих американских городах начались акции протеста. К мирным манифестантам присоединились анархисты, которые начали громить магазины и заниматься мародёрством.
«За те семь лет, что я живу в Америке, я видел много протестов. Но такие агрессивные — в первый раз! Сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем причинять ущерб невинным людям?
Все люди, которые причастны к избиению невинных людей во время протеста, все воры и все те, кто кидал кирпичи в магазины и занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону», — приводит слова Красножона Sport24.
- 2 июня 2020
-
21:39
-
21:04
-
20:05
-
19:56
-
19:12
-
17:54
-
17:26
-
16:36
-
13:23
-
12:39
-
12:02
-
10:17
-
09:42
- 1 июня 2020
-
23:55
-
21:21
-
20:45
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
18:58
-
18:36
-
18:16
-
17:15
-
14:30
-
14:20
-
12:58
-
12:20
-
11:20
-
10:22
-
09:21
- 31 мая 2020
-
21:47
-
21:10
-
20:38
-
20:07
-
19:23